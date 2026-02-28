Ученици от Варна разпънаха огромен трибагреник

Снимка: ГПЧЕ "Йоан Екзарх"

Прекрасна инициатива на варненски ученици дни преди Националния празник.

Близо 900 ученици и преподаватели от ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ отбелязаха Националния празник на България – 3 март, с тържествено събитие в двора на училището.



Честването започна с издигането на огромен национален трибагреник, под който ученици и учители от Пета ЕГ заедно изразиха своята признателност към българската история и почетоха паметта на хилядите герои, отдали живота си за свободата на страната, пише moreto.net.



Празничната програма продължи с традиционно българско хоро, в което се включиха всички присъстващи. Събитието премина в дух на родолюбие, единство и приемственост между поколенията.



Инициативата води началото си от 2017 г., когато е реализирана по идея на училищния Интеракт клуб „Варна – Галатея“. Днес тя е утвърдена традиция в календара на гимназията и всяка година събира ученици и учители в общ празник на българската идентичност.

