Ученици от варненското VII СУ „Найден Геров“ казаха „Не на агресията“

Снимки: Община Варна

Поредната проява от кампанията „Не на агресията“ се проведе в Деня на християнското семейство в новата актова зала на VII СУ „Найден Геров“ и бе официално открита от заместник-кметът на Община Варна г-н Илия Коев. На събитието присъства и шефът на Дирекция „Спорт“ Кристиан Димитров, който подари на всички присъстващи ученици от осми, девети и десети клас по една тениска с надпис „Не на агресията“.

Организаторите на инициативата Дирекция „Спорт“ към Община Варна и Българска спортна федерация за деца и младежи в риск с председател Анатоли Илиев и този път бяха осигурили много интересни лектори.

Първият от тях Шихан Емил Костов 6 дан – председател на Българска киокушин асоциация, разкри важни подробности от философията на бойните изкуства, като сподели, че в основата на успеха е смирението и търпението. Възпитанието и дисциплината, съчетани с изразходването на натрупаната енергия, са отлична превенция срещу вербалните и физически прояви на агресията.

След това неговите възпитаници от СК „ИЧИ ГЕКИ - Сенсей Зорница Костова, Сенпай Богомил Костов, Сенпай Александър Стоименов и младата Рая Димитрова, направиха демонстрации на техники от дисциплините ката, кумите и тамишивари.

Психотерапевтът Анелия Марковска прикова вниманието на аудиторията с интересна лекция за зачестилите прояви на насилие сред тинейджърите.

„Тормозът причинява дълбоко страдание, а агресията често прикрива болка, страх или липса на умения за справяне. Разбирането на ролите в механизма на тормоза – насилник, жертва и свидетелите е ключът към промяната. Именно свидетелите са тези, които могат да прекъснат насилието, когато изберат да не мълчат и да застанат на страната на уважението и ненасилствената комуникация. Когато не затваряме очи пред агресията, ние създаваме общност, в която никой не остава сам“, заяви тя.

Проявата завърши с обща снимка за спомен и с пожелания за още такива срещи.

