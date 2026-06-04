Ученици почитат паметта на Бисер Бъчваров

Снимка Община Варна

На 6 юни /събота/, от 09.30 ч., на игрищата за мини футбол на ОСРК „Младост“ във Варна ще се проведе второто издание на Мемориалния футболен турнир „Бисер Бъчваров“ за ученици IV-V клас.

Организатори на надпреварата са Зоналния съвет на БФС Варна със съдействието на Дирекция „Спорт“ към Община Варна.

Заявки за участие в проявата са дали 8 отбора, които ще бъдат разпределени в две групи. В първата са представителите ОУ „Патриарх Евтимий“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Антон Страшимиров“ и ОУ „Константин Арабаджиев“, а във втората СУ „Гео Милев“, СУ „Димчо Дебелянов“, ЦПЛР – ОДК и ОУ „Панайот Волов“.

Отборите може да са смесени, съставени от момичета и момчета, играе се 5+1, като срещите ще бъдат в две полувремена по 15 минути. Финалът на турнира е предвиден за 13.45 ч, а веднага след това е церемонията по награждаването на призьорите.

Редактор "Екип на Петел",

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