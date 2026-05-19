Ученици се включиха в специализирана акция с варненската полиция

Снимка: Община Варна

Дирекция „Превенции“ към Община Варна и Общинският съвет по наркотичните вещества – Варна, в партньорство с Областната дирекция на МВР в морската столица, ежегодно провеждат кампаниите „Не шофирай, ако си пил!“ и „Без дрога на пътя: Последната магистрала“, насочени към опазване живота и здравето на водачите на моторни превозни средства и повишаване на обществената ангажираност по темата за безопасното и отговорно шофиране.

На спирка „Дубровник“ доброволци към дирекция „Превенции“ се включиха днес в специализирана акция на ОДМВР-Варна, сектор „Пътна полиция“.

Доброволците отправяха превантивни послания към спрените шофьори, призовавайки ги към отговорно и толерантно поведение на пътя. Всеки водач получи информационни материали, ароматизатори и стикери за автомобил с посланията на кампанията.

