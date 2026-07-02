Ученици ще изучават безплатно архитектура от тази есен в ОДК - Варна

снимка: ОДК - Варна

ЦПЛР - Общински детски комплекс във Варна ще предлага обучение по архитектура от тази есен. В школата учениците ще се запознават с архитектурата като съчетание от изкуство, техника и въображение, съобщават от ОДК-Варна.

Обучението е разделено на три взаимно допълващи се занятия, водени от различни преподаватели, които заедно изграждат пълния път от идеята на хартия до завършения триизмерен модел.

В часовете по графичен дизайн децата ще развиват наблюдателност, въображение и художествен вкус чрез рисуване и работа с перспектива.

Учениците усвояват основни принципи на композицията.

В тези по архитектура ще се научават да четат и създават чертежи, да разбират мащаб и пропорции и да превръщат идеите си в ясни архитектурни проекти.

При 3D моделирането те ще развиват пространственото си мислене, чрез създаване и разпечатване на архитектурни 3D модели.

Школата по архитектура ще приема ученици от 12-годишна възраст. Занятията, които по традиция в ОДК са безплатни, ще се провеждат в сградата на ОДК – ул. „Петко Каравелов“№3А всяка събота от 10:40 до 12:00 ч.

Записването за обучение в школите на ОДК става чрез електронна система, която е публикувана на официалната уеб страница на ЦПЛР. Тя е отворена до 31.08.2026 г. Учебната година в ОДК – Варна започва на 1.10.2026 г.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!