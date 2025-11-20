Ученици ще се състезават по приложно колоездене във Варна

снимка: Община Варна

На 22 ноември, /събота/, в сградата на Техническия университет , ще се състои поредното издание на състезанието по приложно колоездене „Варна 2025“ - организирано от СБА - Варна със съдействието на Общинската спортна дирекция.

До момента заявки за участие са подали 10 смесени отбора, съставени от ученици на възраст между 12 и 14 години. Проявата има за цел не само да стимулира подрастващите към активен начин на живот, но и да повиши тяхната бдителност и да насърчи безопасното движение на пътя.

Надпреварата ще протече в два етапа. Теоретичната част е решаване на листовка -част от Закона за движение по пътищата и ще започне в 13:00 часа. Практичната част – управление по майсторско управление на велосипеда ще се проведе във волейболната зала на ТУ и ще стартира в 14:30 часа.

Главният организатор на събитието Диян Драганов заяви, че за призьорите има осигурени купи, медали, грамоти и много интересни предметни награди, като са предвидени и два специални приза: наградите на СБА – Варна и на Община Варна.

