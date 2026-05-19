Учениците на Владо Мирчев се класираха 11-о място на Европейското по футбол

Снимка Фейсбук, Владислав Мирчев

Футболният отбор на Професионална гимназия по електротехника във Варна се класира на 11-о място на Европейското първенство за ученици в Хърватия.

Талантите на учителя по физическо възпитание Владислав Мирчев записаха две победи и три загуби.

В личния си профил във Фейсбук треньорът Мирчев изрази огромно удовлетворение от представянето на отбора.

Ето какво написа бившият нападател на Спартак:

Понякога футболът е много повече от резултати, класирания и медали. Понякога той е емоция, урок, приятелство, сълзи, радост и спомени, които остават за цял живот.

Искам от сърце да благодаря на всички, които бяха част от нашето пътуване до Европейското първенство в Баня Лука 2026.

Благодаря на всички хора с големи сърца, които помогнаха това участие да стане реалност. Вашата подкрепа, доверие и помощ дадоха шанс на тези деца да изживеят нещо, което ще помнят завинаги.

Там, далеч от дома, те не просто играха футбол. Те се учиха да бъдат отбор, да се борят до последната секунда, да вярват и никога да не се отказват.

Равносметката -2 победи и 3 загуби, 11 място в Европа.

Загуба след дузпи срещу Белгия, победи над Унгария и Словения… и първата победа на европейско първенство, която завинаги ще остане записана в историята и в сърцата на тези деца,но най-голямата победа беше характерът, който показаха тези деца.

А мачът срещу Словения…

От 0:3 до 4:3.

Обрат, който ще остане завинаги в сърцата ни. Мач, който показа какво означава дух, вяра и сърце.

Тези моменти не могат да се купят.

Те остават завинаги.

След години резултатите може да се забравят, но емоцията, песните в автобуса, сълзите след мачовете, прегръдките и гордостта в очите на децата ще останат спомен за цял живот.

Благодаря на всички ,които застанаха зад нас.

Вие не просто помогнахте за едно участие.

Вие подарихте мечти, емоции и незабравими детски спомени.

