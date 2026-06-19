Учениците от 7-и и 10-и клас се явяват на национално външно оценяване по математика

Снимка: Булфото, архив

Над 110 хиляди ученици от 7-и и 10-и клас се явяват днес на национално външно оценяване по математика.

Изпитът за седмокласниците е разделен на две части, всяка с продължителност по 90 минути. Тази година той е по-дълъг с 15 минути, отбелязва БНТ. Вторият модул е по-труден и отсява учениците за математическите гимназии.

За десетокласниците времетраенето на изпита е 120 минути. И той също е удължен тази година, но с половин час и съдържа въпроси и по природни науки.

Началото за седмокласниците е в 9:00 ч., а за учениците от 10-ти клас от 8:00 ч. Всички трябва да бъдат в училището, в което са разпределени, най-малко 30 минути преди началото на изпита и да представят документ за самоличност.

Редактор "Екип на Петел",

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