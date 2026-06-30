Учениците от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" във Варна се връщат в сградата на училището от 15 септември

снимка: Община Варна

Учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ще посрещнат учебната 2026/ 2027 г. в сградата на изцяло реновираното училище. Това бе потвърдено по време на работна среща в Община Варна, в която участваха заместник-кметът София Колева, директорът на Дирекция „Образование и младежки дейности“ Антоанета Хинева, главни експерти „Строителство“ към същата дирекция и директорът на училището Дарина Димитрова, съобщиха от общинската пресслужба.

По време на срещата е обсъден етапът на изпълнение на строително-монтажните работи, осъществявани в рамките на проект №BG-RRP-1.007-0050 „Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда на сгради на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - гр. Варна“, финансиран по процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ на Националния план за възстановяване и устойчивост със средства от Механизма за възстановяване и устойчивост за изпълнение на Инвестиция 2 „Модернизация на образователна инфраструктура“, Компонент 1 „Образование и умения“. Всички довършителни работи ще приключат в рамките на удължените срокове за изпълнение на дейностите и отчитането на разходите по договори, финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост, стана ясно днес.

Информация за удължените срокове е достъпна на адрес: https://sf.mon.bg/?go=news&p= detail&newsId=1661

Редактор "Екип на Петел",

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