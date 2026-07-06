Учениците от ОУ "Св. св. Кирил и Методий" във Варна влизат в обновени стаи на 15 септември

Снимка: Община Варна

Малко по-бавно се случват довършителните ремонтни дейности в ОУ "Св. св. Кирил и Методий" във Варна, но и към момента се работи успешно.

"На 15 септември режем лентата и всички ученици влизат в обновените класни стаи", каза за Радио Варна директорът Дарина Димитрова.

"Трябваше да се заложи в проекта ново аварийно стълбище, което утежнява ремонтните дейности. Трябваше да бъде изграден и асансьор, за да можем да посрещнем нуждите на хората в неравностойно положение", добави още тя.

Адаптират се помещения, които до момента не са използвани за нови класни стаи. Увеличава се броят на паралелките. Има и засилен интерес от страна на учениците.

Обновяването на училището се реализира с целево финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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