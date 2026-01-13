Учениците във Варна преминават на онлайн обучение от утре

Снимка: Пиксабей

Учениците във Варна и региона преминават от утре към дистанционно обучение. Онлайн занятията ще се извършват до 20 януари, докогато е обявена грипни епидемия в областта.

В здравните заведения се задейства планът за действие в епидемична ситуация, който включва прекратяване на свижданията, а плановите операции ще се организират по преценка на ръководствата им, посочва Радио Варна.

Детските ясли и градини ще работят, но при строг филтър.

На 19 януари комисията в РЗИ ще се събере отново, за да реши, в зависимост от стойностите на заболеваемостта, дали да удължи срока на обявената грипна епидемия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!