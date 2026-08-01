Учения на ВВС и обучение на HEMS пилоти в небето над Балчик

снимка: МО

Зачестилите полети на летателна техника над Балчик през последните дни провокираха множество въпроси, догадки и известни притеснения сред жителите на града относно причините за засилената въздушна активност. За да внесат яснота и да успокоят обществеността, от Общинския съвет за сигурност разясниха, че полетите са свързани с провеждането на планирано учение на българските Военновъздушни сили (ВВС) и практическо обучение на пилоти за спешната медицинска помощ по въздуха от 24-та авиационна база.

От институцията уточняват, че над града се провеждат планирани и регулярни тренировъчни дейности на ВВС. Паралелно с тях се осъществява и специализирано практическо обучение на летци-пилоти на хеликоптери за нуждите на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха HEMS (Helicopter Emergency Medical Services). Въздушните линейки се управляват от държавното дружество „България Хели Мед Сървиз“ и изпълняват спасителни мисии при спешни медицински случаи, предаде Радио Варна.

По информация от летище Балчик, практическото обучение на медицинските пилоти се провежда от „Авиоотряд Варна“ ООД и обхваща периода от февруари до октомври 2026 г. За целите на учебния процес на територията на летищния комплекс са предоставени специализирани зали за обучение и помещения за предполетна подготовка на инструкторите и курсантите.

Подготовката е важна част от поддържането и развитието на способностите на екипажите за действие при различни оперативни ситуации, посочват от МО.

Редактор "Екип на Петел",

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