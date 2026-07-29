Училища, общежитие и детска градина във Варна са обновени със средства по НПВУ

снимка: Община Варна

Две училища – ОУ „Добри Чинтулов“ и ОУ „Йордан Йовков“, Средношколското общежитие „Михаил Колони“, както и Детска градина №17 „Д-р Петър Берон“ са с изцяло обновена материална база след реализирани мащабни инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Общата стойност на инвестициите надхвърля 12 милиона евро, като в реализацията на проектите Община Варна участва със собствено съфинансиране. Обектите вече са напълно завършени и въведени в експлоатация.

С реализирането на тези проекти последователно обновяваме образователната инфраструктура на Варна и създаваме по-съвременна, достъпна и енергийно ефективна среда за обучение и развитие на децата и учениците. Благодаря на всички екипи, които работиха по подготовката и изпълнението на проектите“, заяви по време на пресконференция заместник-кметът по образованието София Колева.

По думите ѝ предстои да приключат и ремонтните дейности в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ и в сградата за танци на СУХНИ „Константин Преславски“, така че и тези обекти да посрещнат учениците в обновена среда в началото на учебната година.

На събитието присъстваха директорите на ремонтираните училища, общежитието и детската градина, представители на образователната общност, както и експерти от общинската администрация.

Проектите бяха представени от ръководителя им Мая Иванова.

ОУ „Добри Чинтулов“

Мащабният ремонт на Основно училище „Добри Чинтулов“ е реализиран по проект № BG-RRP-1.007-0049 „Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на пристройка – външен асансьор на ОУ „Добри Чинтулов“ – гр. Варна“, финансиран по процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на проекта е 3 362 117 евро, от които 2 278 043 евро са безвъзмездна финансова помощ по НПВУ, а 1 084 073,51 евро са съфинансиране от Община Варна.

Изпълнен е цялостен пакет от мерки за енергийна ефективност – топлоизолация, подмяна на дограмата, обновяване на електро-, ВиК- и ОВК инсталациите, ремонт на покрива, изграждане на пожароизвестителна и озвучителна система, както и фотоволтаична централа с мощност 10 kW и батерии за собствено потребление.

Осигурена е пълна достъпност чрез външен асансьор и две вертикални платформи. Ремонтирани са санитарните помещения, изградени са достъпни санитарни възли на всички етажи, а функционалните пространства са адаптирани към съвременните образователни изисквания.

ОУ „Йордан Йовков“

Напълно обновена е и сградата на ОУ „Йордан Йовков“ по проект № BG-RRP-1.007-0051 „Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и мерки за достъпна среда на ОУ „Йордан Йовков“ – гр. Варна“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Стойността на проекта е 2 273 431 евро, като средствата са изцяло безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз по НПВУ.

Изпълнени са мерки за енергийна ефективност, изграждане на асансьор и осигуряване на достъпна архитектурна среда. Подменени са дограмата и фасадната топлоизолация, изградени са нови отоплителна, климатична и вентилационна системи, както и фотоволтаична инсталация за собствено потребление. Изцяло са обновени интериорът, настилките, вратите и учебните помещения. Особен акцент е поставен върху изграждането на съвременни STEM пространства с модулни преградни стени, които позволяват гъвкава организация на учебния процес и разнообразни форми на обучение.

Средношколско общежитие „Михаил Колони“

Средношколското общежитие „Михаил Колони“ е с напълно модернизирана база след изпълнението на проект № BG-RRP-1.011-0021 „Ремонт, рехабилитация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ЦПЛР Средношколско общежитие „Михаил Колони“ – гр. Варна“. Общата стойност на проекта е 4 371 614 евро, от които 3 006 327 евро са безвъзмездна финансова помощ по НПВУ, а 1 365 287 евро са съфинансиране от Община Варна.

В рамките на основния ремонт двата блока на общежитието – блок А и блок Б, са изцяло обновени. Реализиран е пълен пакет мерки за енергийна ефективност с цел постигане на клас „А“ на енергийна ефективност за двете сгради, включително топлинно изолиране на стени, подмяна на дограма и врати. Обновени са електрическата, ВиК и ОВК инсталациите. Покривите са ремонтирани и топлинно изолирани. Изградени са външни асансьори и е осигурена достъпна архитектурна среда към всяка от сградите. Внедрени са фотоволтаични електрически централи с мощност по 10 kW за собствено потребление.

Изцяло са обновени помещенията за настаняване, като всяка стая вече разполага със собствен санитарен възел, докато преди това е имало по един санитарен възел на етаж. В блок А са изградени фитнес зала, за която предстои доставката на оборудването, концертен салон и административни помещения.

Специално внимание е отделено на достъпната среда. Обособени са самостоятелни стаи за ученици с увреждания, монтирани са указателни табели и обозначения с брайлови надписи, включително по стълбищните клетки, които улесняват ориентацията на хората със зрителни затруднения.

Основано през 1959 г., общежитието приема ученици от VIII до XII клас от цялата страна, които се обучават във варненските професионални гимназии и средни училища. Реализираният проект представлява най-мащабното обновяване на сградния фонд от създаването му досега, посочи Мая Иванова.

ДГ №17 „Д-р Петър Берон“

Основният ремонт на Детска градина №17 „Д-р Петър Берон“ се реализира по проект № BG-RRP-1.007-0122 „Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност за ДГ №17 „Д-р Петър Берон“ – гр. Варна“. Общата стойност на проекта е 1 993 872 евро, от които 1 018 056 евро са безвъзмездна финансова помощ по НПВУ. С решение на Общинския съвет е осигурено допълнително финансиране от Община Варна в размер до 975 820 евро.

Проектът включва конструктивно укрепване, цялостно обновяване на помещенията и коридорите, ремонт на покривите, нов асансьор и изграждане на достъпна среда. Надстроена е топлата връзка между корпусите, разширена е терасата над физкултурния салон, а част от помещенията са функционално преустроени.

Изцяло са обновени фасадата, покривите, вътрешните електрически, ВиК, отоплителни, вентилационни и климатични инсталации. Изградени са системи за пожароизвестяване и озвучаване, инсталирана е покривна фотоволтаична централа с мощност 30 kW, соларна система за топла вода, а източникът на отопление е подменен от нафта с природен газ.

Редактор "Екип на Петел",

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