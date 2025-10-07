Училищата в Несебър минават в онлайн обучение през следващите дни

Пиксабей

От днес учебните заведения на територията на Община Несебър минават в онлайн режим на обучение в следващите три дни. Мерките се предприемат, заради влошената метеорологична обстановка. Валежите продължаха през цялата нощ, като вали и към този момент.

Достъпът до ваканционно селище “Елените” е забранен, заради риск от нови наводнения.

Остава и контролно-пропускателният пункт преди входа на курорта, както и 24-часовата полицейска охрана.

Мерките се предприеха, заради случаите на мародерство в курорта. Много апартаменти и къщи са с разбити врати и прозорци, което е предпоставка за кражби, предаде БНТ.

