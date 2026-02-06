Училището в Момин проход удвои учениците си за 5 години

снимка Булфото

ОУ „Христо Смирненски" в град Момин проход, което само преди 5 години беше застрашено от закриване заради липса на деца, днес е удвоило броя на учениците си, показва все по-добри резултати на националните външни оценявания, а материалната му база съперничи на тази в най-модерните образователни институции в големите градове.

Днес в училището беше открит нов STEM център, изграден със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, както и Център за хуманитарни науки с кабинети по български език и литература и по английски език. Директорът Юлиян Одажиян припомни, че е имало опасност училището днес да не съществува. „Когато започнах имахме петдесетина деца, сега вече сме с 89 и вярвам, че тази тенденция ще се запази", посочи той.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев припомни, че за последен път е посетил училището преди около 8 години, а сега то е коренно променено. „Днес го виждам на много по-модернизирано, по-живо, по-пълно и гледащо с оптимизъм към бъдещето", каза той. Красимир Вълчев подчерта, че изключително важно за развитието на образователните институции е активността на местната власт, а община Костенец е една от най-активно работещите и този резултат се дължи, както на нейното ръководство, така и на училищния директор.

Новият Център за хуманитарни науки е изграден по Националната програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда", по която са осигурени около 17 хил. евро. С други 7 хил. евро е оборудвана стая за занимания по интереси, а още близо 8 хил. евро са инвестирани в модерен кабинет по география и икономика и история и цивилизации. „Много се надявам следващите години във всички български училища да се изградят кабинети и центрове по хуманитарни науки", каза министърът, като подчерта, че те са не по-малко важни от STEM дисциплините.

Директорът Юлиян Одажиян посочи, че в ОУ „Христо Смирненски" се изучава религия православие в целия начален етап от 1. до 4. клас. Сега предметът се въвежда и в 5. клас, а в следващите години ще обхване целия период на основно образование.

Училището е средищно и в него се обучават и получават грижа деца със сериозни физически увреждания, които се лекуват в Специализираната болница за рехабилитация - филиал Момин проход. Предвижда се да бъде изграден и Център за подкрепа за деца с увреждания.

Откритият днес STEM центърът създава виртуална реалност за деца със специални образователни потребности. За тези цели обзавеждането позволява лесно преструктуриране и работа по групи в интерактивна среда. В новото STEM пространство са изградени изследователски лаборатории и „Център за млади изследователи", които са в направления „Природни науки" и „Математика и информатика". Стойността му е близо 93 000 евро. В училището се изгражда и нов физкултурен салон.

По-рано министър Вълчев посети и ОУ „Константин Костенечки" в село Костенец, където физкултурният салон също е основно ремонтиран с близо 270 000 евро по програмата на МОН за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони.

Училището е много добър пример за ползотворна работа с деца от уязвими групи, каквито са около 40% от учениците там. По Национална програма „Осигуряване на съвременна сигурна и достъпна образователна среда" там са изградени кабинет по география и икономика и са закупени дидактически материали и интерактивен дисплей.

По проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност по Програмата за развитие на селските райони в училището са инвестирани над 300 хил. евро. С тях са подменени дограмата и осветителните тела, монтирани са и климатици, които се захранват със 108 фотоволтаични панела, ситуирани на покрива на сградата на бившата столова.

Сред гостите на днешното събитие в Момин Проход бяха Браницкият епископ Йоан, първи викарий на Патриарх Даниил, Йордан Ангелов, кмет на Община Костенец, Цанко Цаков, зам.-областен управител на София-област, Росица Иванова, началник на РУО-София област, общински съветници, директори на образователни институции и др.

