Училищни отбори от Варна мерят знания в първия междуучилищен куиз „Mind Clash“

Община Варна

Нова младежка инициатива насърчава любознателността, активното участие и обмена на идеи между младите хора във Варна - първото издание на междуучилищния куиз „Mind Clash“, който събира на едно място знания, логика, бърза мисъл и екипен дух. Инициативата се организира от Черноморския младежки център на Община Варна и ще се проведе на 17 юни 2026 г. от 16:30 ч. в зала „Юнашки салон“, съобщават от общинската администрация.

„Mind Clash“ е насочен към младежи от VIII до XII клас (14-19 години), като в рамките на шест тематични кръга участниците ще премерят сили в области като обща култура, логика, визуални предизвикателства, музика и актуални теми от съвременния младежки свят.

Всяко училище може да се включи с до два отбора, съставени от 4 до 6 участници. Освен награди и сертификати, победителите ще получат възможност да станат част от екипа, който ще разработва концепцията и въпросите за следващото издание на формата.

Участието е напълно безплатно, а регистрацията е отворена до 13 юни 2026 г. чрез онлайн формуляра: https://forms.gle/ NTNejLcUoknps7sv5.

Редактор "Екип на Петел",

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