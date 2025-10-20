Учител по танци се задоволи с 900 лева от „Сделка или не“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Михаела Петрова от Търговище се бори днес за 100 000 лева от „Сделка или не“. Тя е учител по танци, като мечтата ѝ е да спечели пари, които да вложи в разкриването на своя школа.

Михаела излезе с кутия №10. Набързо обаче премахна от играта си големи суми.

Ти си магнит за пари, но за съжаление не в твоя полза, отбеляза водещия Ненчо Балабанов.

При оферта за смяна на кутиите, тя се съгласи и смени своята за №7. Това е и числото на баща ми, и моето, каза тя и поясни, че е родена на 7 февруари.

При 8 неотворени кутии, в които имаше предимно ниски суми тя прие оферта на банкера от 900 лева.

Вече извън официалната част продължи да премахва големи суми. Така в края на участието ѝ бяха останали само две кутии - №7 и №10, с която тя бе излязла. Ако бе останала с десятката, то щеше да си тръгне с 1000 лева, а в №7 бяха двата лева.

Тя обаче заложи на сигурно и се раздели с шоуто, тръгвайки си с 900 лева.

