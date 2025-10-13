Учителите искат увеличение на средствата за образование до 6 процента от БВП

Снимка: Пиксабей

Българските учители искат увеличение на средствата за образование в рамките на 6 процента от брутния вътрешен продукт (БВП). Без приоритетно финансиране няма да постигнем преминаването към едносменен режим на обучение в училищата, няма да намалим броя на учениците в паралелка, което е важна стъпка към доброто качество на образованието, заявява председателят на Синдиката "Образование" към КТ "Подкрепа" д-р Юлиян Петров.

По думите му "89 процента от работещите в сектора "Образование" не биха се съгласили със замразяване на заплатите". 88% биха участвали в протести, ако няма увеличение на работните заплати, като 8% биха размислили.

"Общо 61% от запитаните работещи в българската просвета са готови на ефективна стачка, а алтернативните протести, като незавършване на първия учебен срок или национален митинг, също фигурират в отговорите на респондентите", съобщават от синдиката.

В изследването за финансиране на образователната система на синдиката досега са участвали 9008 респонденти.

Синдикатът "Образование" подкрепя приетата на първо четене забрана за ползване на телефони от учениците в училище и предлага да се спре дебатът по тази тема и да се изпълни това, за което се говори от десет години. "Прекомерното използване на смартфони води не само до липса на мотивация, но и до десоциализация, здравословни проблеми и заболявания от аутистичния спектър, показва изследване", заявява Юлиян Петров.

Той съобщава, че от Синдиката "Образование" към КТ "Подкрепа" подкрепят приемането на новия предмет "Добродетели и религия" във вариантите, които Министерството на образованието и науката (МОН) предлага, като в процеса ще се намери най-добрият подход към всеки ученик. Но в Синдиката "Образование" са убедени, че само изучаването и формирането на човешки и християнски добродетели няма да промени статуквото в системата, ако не се помисли за мотивиращи санкции и наказания, и не се привлекат всички родители да споделят отговорността за всяко нарушение на училищния правилник с учителя.

"Средната възраст на българските учители, според изследване на Синдиката "Образование", е 50 години. Мъжете са 12% и намаляват, а стресът при професията си остава застрашителен", заявява председателят на синдиката, цитиран от БТА.

