Учителка от Радомир удвои късмета си в „Сделка или не“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Учителка от Радомир се бори за 100 000 лева в „Сделка или не“. Това е Гергана Петрова, която работи като преподавател от 4 години и преподава от 5-и до 11-и клас.

Гери излезе с кутия №1.

Започна повече от окуражаващо своята игра, като премахна повече от ниските суми.

Отхвърли три оферти от банкера – на стойност 3500 лв., 2500 лв. и 3000 лева, които сметна за ниски, тъй като се бореше за повечко средства.

Банкерът пък призна, че е смятал, че в нейната кутия са били 500 лева, но тази сума е била премахната и за това той вече не знае какво се крие в нея. След това ѝ предложи 500 лева.

Гери отказа, но след това премахна големи суми от играта си.

Така при три неотворени кутии, в които се крият, 50 стотинки, един и два лева, банкерът коментира играта ѝ, че не е играла своята игра, а постоянно се допитвала до останалите играчи.

Заради това точно в този момент той ѝ предложи смяна на кутията. Тя се съгласи и смени своята №1 с №13, в търсене на най-голямата сума, а именно двата лева.

След това премахна и двата лева.

Така в края на играта ѝ останаха 50 стотинки срещу 1 лев и то точно в кутиите с които игра - №1 и №13.

Банкерът ѝ предложи смяна, тя не се съгласи и намери в №13 едното левче. Поне поуката, която извлече от играта си, е че започна с малка сума – 50 стотинки, и я удвои – до един лев.

