Учителка сътвори прецедент в „Стани богат“

Всестранно развитата личност Лили Вълчева направи нещо, което се случва за първи път в „Стани богат“. Тя използва трите си жокера на трите поредни въпроса за 1000, 1500 и 2000 лева, и накрая си тръгна само с 500 лева.

Ключов момент в играта на учителката по музика се оказа въпроса за 2000 лева:

Участничката заключи сумата, а за нея бе попитана: „Кой е авторът на безсмъртното произведение, което започва с думите „На попрището жизнено в средата...“?

Възможностите за отговор бяха Уилям Шекспир, Мигел де Сервантес, Джон Милтън и Данте Алигиери.

Лили клонеше към испанския поет, но за по-сигурно повика на помощ от публиката Богомил. 31-годишният мъж обаче не успя да й помогне, въпреки че се колебаеше между първата и втората опция.

Това принуди Лили да се довери на своето първо предложение и да маркира Мигел де Сервантес.

Ники Кънчев обаче я разочарова, че става дума за Алигиери, и така кратката изява на певицата по бТВ приключи.

