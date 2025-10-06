Учителка за потопа в Елените: Защо не строим като в древността?

кадри Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Кой не си е свършил работата, за да се стигне до бедствието в Елените е важен въпрос, но по-важният въпрос е „защо?”, това заяви в „Пресечна точка” по Нова телевизия учителката по история и бивш зам.-министър на образованието Ваня Кастрева. Тя коментира, че едната възможност е от незнание.

„Хората строят от древността, защо забравяме устойчивостта на тези строежи? Те отдавна са отговорили на въпроси за канализацията, за отвеждането на дъждовната вода. Тогава отговорът на въпроса „защо?” сочи, че може би нещата не са от незнание”, обясни Кастрева.

ПР експертът Ива Екимова, която ще е коментатор в предаването тази седмица заяви, че трябва да питаме кой е отговорен, защото вероятно по документи всичко е направено както трябва.„Всека година решаваме нещата поста фактум”, подчерта тя.

„Най-лошото се оказва Гугъл, защото там става ясно, че реката е река и че хотелът не е подпорна стена”, коментира третия коментатор, сценаристът и журналист Георги Иванов. Тай акцентира на отговорността на хората, които са си купили имоти в Елените, защото е трябвало сами да проверят къде инвестират.

