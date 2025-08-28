Учителят, имал интимни отношения с 13-годишна ученичка, остава в ареста

Снимка: Булфото, илюстративна

Задържаният по обвинение в педофилия учител по физическо остава в ареста с най-тежката мярката за неотклонение "задържане под стража". Според прокуратурата не е имало принуда.

Според защитата на обвиняемия инициативата е дошла от страна на 13-годишното момиче. Въпреки това обвиняемият ще признае вината си за деянието, предава bTV.

31-годишният преподавател е имал продължителна сексуална връзка с негова 13-годишна ученичка. Той беше задържан на 25 август от служители на Първо районно полицейско управление.

Разследващите са установили, че сексуалното престъпление е извършено през юни и юли месец, като мъжът е водил момичето в столичен хостел.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!