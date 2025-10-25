Удължаване на експлоатацията на важна АЕЦ обмислят в Испания

Петел.бг

Енергийните компании, собственици на атомната електроцентрала в испанския град Алмараз, обявиха готовност за удължаването на живота на мощностите. Към момента е планирано спиране на първия реактор през 2027 година. Искането има за цел експлоатацията на АЕЦ "Алмараз" да продължи до 2030 г.

В писмото, адресирано до министъра на енергетиката Сара Аагесен, се посочва, че компаниите правят предложението си в контекста на несигурност относно стабилността на напрежението на испанската електроенергийна система.

Така електроснабдителните компании прехвърлят топката в полето на правителството, което трябва да реши дали да отговори на искането или да запази настоящия график за спиране на атомни реактори, допълва БНР. От своя страна Министерството на енергетиката е поставило на масата три изисквания: гарантиране на ядрената безопасност, сигурността на доставките и най-вече удължаването на работата да не води до никакви разходи за потребителите.

Атомната електроцентрала "Алмараз" се намира югозападната област Естремадура. Двата блока са пуснати в експлоатация през 1981 и 1983 година.

