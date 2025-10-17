Удължават бедственото положение в Николово и Мартен

снимка: Община Русе

До 10 часа на 27 октомври ще бъде удължено бедственото положение в село Николово и гр. Мартен. Това съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов, цитиран от "Дарик".

Решението е взето след проведена оперативна работна среща за изясняване на обстоятелствата. Съгласно нормативната уредба кметът на една община има право да обявява бедствено положение за срок не повече от 7 дни. За удължаването на периода се изисква съгласуване с областния управител. Такова удължаване с 30 дни беше поискано от кмета Пенчо Милков, но според нормативните изисквания максималният период на бедственото положение може да е общо 30 дни след съгласуване от страна на областния управител. Затова след като Драганов и заместникът му Георги Георгиев се запознаха на място с реалната ситуация и изискаха редица експертни становища, областният управител взе решение да съгласува заповедта на кмета на Община Русе бедственото положение да се удължи с още 10 дни.

По думите на Драганов няма нужда от въвеждане на по-дълъг период на бедственото положение, защото на този етап няма опасност за населението. Отчетени са и дългосрочните прогнози, взети са под внимание всички факти и препоръки на компетентните специалисти, обясни той. Драганов коментира, че удължаването на бедственото положение се налага поради необходимостта от установяване степента на овлажняване на язовирната стена на язовир „Николово“. До 27 ноември се очаква да излязат резултатите от пробите, като изследванията се извършват от БАН.

Припомняме, че заради проливните валежи миналата седмица, които на места в Русенско надхвърлиха 280 л/кв.м, за три денонощия дигата на язовира беше компрометирана и това наложи неговото поетапно изпускане. Тази дейност се осъществява и към днешна дата, като се вземат и допълнителни мерки по отводняване в гр. Мартен. Всички дейности към момента са превантивни и хората трябва да бъдат спокойни, категоричен беше областният управител на Русе.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!