Удължават грипната епидемия във Варна и областта, учениците онлайн до 26 януари
Удължават грипната епидемия във Варна и областта. Противоепидемичните мерки ще са в сила до 26 януари т.г.
Учениците ще продължават обучение в онлайн среда до другия понеделник включително, посочва Радио Варна.
Това реши на свое заседание комисията за борба с острите респираторни заболявания към РЗИ.
Висока остава заболеваемостта в областта, мотивираха решението си от РЗИ.
