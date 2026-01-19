Удължават грипната епидемия във Варна и областта, учениците онлайн до 26 януари

Снимка: Пиксабей

Удължават грипната епидемия във Варна и областта. Противоепидемичните мерки ще са в сила до 26 януари т.г.

Учениците ще продължават обучение в онлайн среда до другия понеделник включително, посочва Радио Варна.

Това реши на свое заседание комисията за борба с острите респираторни заболявания към РЗИ.

Висока остава заболеваемостта в областта, мотивираха решението си от РЗИ.

