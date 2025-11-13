Удължават с осем години срока за регистрация на кладенци за битови нужди

Снимка: Petel.bg

Народното събрание (НС) отхвърли на първо четене промените в Закона за опазване на околната среда, внесени от Костадин Костадинов( "Възраждане“) и група народни представители с 58 гласа "за“, 33 – "против“ и 83 – "въздържал се“.

Със 166 гласа "за“, без нито един против и 10 – "въздържал се“ депутатите одобриха законопроекта на ГЕРБ-СДС, "БСП-Обединена левица“, "Има такъв народ“ и "ДПС-Ново начало“, предава БТА.

Управляващите предвиждат удължаване срока за регистрация на личните водни източници до 2033 г., като целта е да се осигури достатъчно време за подготовка и облекчен режим на регистрация. Сегашният изтича на 28 ноември 2025 г.

Регистрацията на личните водни източници като кладенци, герани и сондажи е от особена важност както за гражданите, така и за работата на Комисията по околната среда и водите, посочват вносителите. Основното притеснение на хората е, че регистрацията може да доведе до задължително поставяне на водомери и начисляване на такси, което не е цел на държавата, подчертават от мнозинството. Водните ресурси са публична собственост и се ползват от всички граждани, независимо дали имат собствен кладенец, това налага тяхната защита и внимателно регулиране, е сред мотивите за промените.

"Възраждане“ предлагаха да се удължи с пет години срокът, в който собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, вкл. кладенци за собствени нужди, могат да подадат заявления за вписване на съоръженията си в специалните регистри към басейновите дирекции. Основната цел е да се даде възможност на повече хора да изпълнят изискванията на закона и да се осигури пълнота на регистрите, се казва в мотивите.

"Възраждане“ иска удължаване на срока с 5 години, а ГЕРБ с 8 години, и двата законопроекта ни предлагат правителството да не си свърши работата - в единия случай следващите 5 години, а в другия случай не само това правителство, но и следващите, коментира Татяна Султанова("Продължаваме промяната-Демократична България“ ). На заседание на комисията по околна среда миналата седмица МОСВ изнесе притеснителна информация за намаляващите количества водни тела, като в 69% от подземните тела в страната продължава намаляване количеството на вода, подчерта тя. Ако искаме да пием вода, трябва да знаем какво количество използваме за напояване, посочи депутатът. Тя поиска от председателя на парламента Рая Назарян да бъдат предоставени на депутатите докладите, които би трябва да е изготвил Националният борд по водите, за да се види как той се бори с безводието в страната.

Младен Шишков (ГЕРБ-СДС), председател на комисията по околна среда, обясни на колегата си от ПП-ДБ, че двата законопроекта са съвсем различни в целите си. Целта на управляващите е да се създаде ясен модел на водоползването в страната. Важно е държавата да има точна картина за натиска върху подпочвените води, особено в контекста на безводието, посочи Шишков. Той призна, че все още не успяват да убедят хората, че регистрацията е с цел превенция срещу безводието, а не заради контрол. Идеята е за ново, 8-годишно отлагане, като така даваме ясен знак, че водомери, такси, данъци няма да има, категоричен беше председателят на комисията по околна среда. До ден днешен никой не си е помислим за монтиране на водомери на кладенците за битови нужди, подчерта той. Според него обаче поредното удължаване на срока не решава проблема, но в сегашната ситуация е единственият възможен вариант.

Между двете четения ще предложим разумен краен срок, който е в мандата на това правителство, анонсира Иван Белчев (ПП-ДБ).

Ангел Славчев обяви, че "Възраждане“ са против регистрацията на кладенци за домашно ползване, затова и са внесли предложение за удължаване с пет години на срока. Това е ясен знак, че държавата и управляващите в момента целят да сбират повече такси, данъци, изтъкна той. Подкрепяме регистрация на кладенци за промишлени нужди, добави още Славчев.

