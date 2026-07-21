Удължават с още 30 дни частичното бедствено положение в резервата "Сребърна"

снимка: МОСВ

Удължават с още 30 дни частичното бедствено положение в Поддържан резерват "Сребърна" заради критично ниското ниво на водата и необходимостта от продължаване на аварийните дейности.

Областният управител на Силистра инж. Николай Неделчев е дал положително становище за удължаване на частичното бедствено положение в резервата по искане на кмета Александър Сабанов, предаде БНР.

То беше обявено заради опасността за уникалната екосистема на езерото, след като продължителното понижаване на нивото на Дунав затрудни естественото му захранване.

До момента чрез аварийно препомпване от реката към езерото са подадени около 245 хиляди кубични метра вода. Ниското ниво на Дунав обаче води до натрупване на пясъчни наноси в канала и налага допълнителни технически дейности с тежка механизация.

През миналото лято спасителната операция в "Сребърна" продължи повече от два месеца, като в езерото бяха подадени над 3 милиона кубични метра вода.

Редактор "Екип на Петел",

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