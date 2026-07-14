Удължиха със 72 часа задържането на румънския шофьор, предложил подкуп на полицаи край Чепеларе

Снимка: МВР

Задържането на румънския шофьор, който предложи подкуп на полицаи от Районното управление в Чепеларе, ще бъде удължено със 72 часа, заяви пред БТА старши комисар Костадин Пачеджиев, директор на Областната дирекция на МВР в Смолян.

Шофьорът е задържан от полицията за 24 часа, след като по-рано днес подхвърли банкнота от 50 евро в багажника на патрулна кола. Срещу 52-годишния румънец са образувани две бързи производство – за шофиране след употреба на алкохол и за предлагане на подкуп на полицейски орган, уточняват от полицията.

В рамките на специализирана полицейска операция за контрол на товарния трафик и безопасност на движението по пътищата, малко след 12:00 ч. днес служители на Районното управление в Чепеларе са спрели за проверка товарен автомобил с румънска регистрация с рисково поведение на пътя, управляван от 52-годишен чужд гражданин, съобщават от пресцентъра на дирекцията. След като тестът е установил 1,31 промила алкохол в издишания въздух, шофьорът подхвърлил 50 евро в багажника на полицейската кола. Последвало неговото незабавно задържане в полицейския арест.

Товарният автомобил се е движил от Пловдив към Смолян, откъдето колата трябвало да вземе товар. Шофьорът не е осъждан, уточняват от полицията. Предполага се, че двете бързи производства ще приключат в рамките на 72-часовото задържане, най-вероятно с постигнато съдебно споразумение, допълват от полицията.

Редактор "Екип на Петел",

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