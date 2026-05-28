Удар срещу бракониерите в Бургаско: Откриха близо километър незаконни мрежи в езерото "Вая"

кадър: ИАРА

Близо 800 метра хрилни мрежи и две лодки бяха иззети при акция на инспектори от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в езерото „Вая“ край Бургас. Проверката е извършена в района на кв. "Горно Езерово", където служителите открили две лодки с твърд корпус, оставени във водата.

Във всеки плавателен съд имало по четири чувала, пълни с хрилни мрежи. Общият брой на мрежените уреди е 16, а дължината им достига около 800 метра, предаде БНТ.

От ИАРА посочват, че лодките и незаконните риболовни уреди са иззети и транспортирани в склад за съхранение. Проверките в района продължават.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!