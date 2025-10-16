Удар за Уиз Ер и Райънер: Нова нискотарифна компания влиза в България

Кадър Фб

Нискотарифна компания влиза на българския пазар

Нискотарифната авиокомпания Transavia разширява мрежата си за лятото на 2025 г. с осем нови маршрута от Летище Париж Орли, включително полети до София и Кишинев. Новината беше потвърдена за Economic.bg от столичния аеропорт. Авиокомпанията присъства от няколко години в България с полети до Летище Варна, но за първи път ще лети до столицата.

Полетите от и до София ще се извършват два пъти седмично – в четвъртък и неделя, като стартират на 10 април 2025 г.

Проверка на сайта на превозвача показа, че билетите вече са обявени за продажба, а цената на билета от Париж до София на 10 април 2025 г., четвъртък, е 106 евро. В неделя полетът е по-евтин – 83 евро.

Припомняме, че Уизеър оперира на българския пазар повече от 20 години. Малко по-късно влезе и Райънеър. Двете компании летят от аеропортите в София, Пловдив, Варна и Бургас. Скоро ще Райънеър ще имат полети и до летището в Горна Оряховица.

