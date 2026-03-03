Ударен е комплексът на иранско ядрено съоръжение

Стопкадър Ютуб

Иран понесе пореден удар.

Международната агенция за атомна енергия съобщи, че входните сгради на иранския ядрен обект в Натанз са претърпели частични щети, след като сателитни снимки от последните два дни показаха предполагаеми поражения, нанесени по време на продължаващата бомбардировъчна кампания на САЩ и Израел, предаде Times of Israel.

„Въз основа на най-новите налични сателитни изображения МААЕ може да потвърди, че има скорошни щети по сгради на подземното съоръжение за обогатяване на гориво в Натанз“, се казва в съобщение на агенцията в X.

От агенцията добавят: „Не се очакват радиологични последици и не е установено допълнително въздействие върху самото съоръжение, което беше сериозно повредено по време на конфликта през юни“.

​Съоръжението в Натанз беше една от основните цели по време на предишната 12-дневна война между Израел и Иран през юни, в която впоследствие се включиха и САЩ, пише nova.bg.

