Ударен от дрон кораб пристига във Варна

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Плаващият под флага на Панама контейнеровоз U STORK (IMO: 9113733) е пореден търговски кораб, станал обект на военен удар във водите на Черно море. Съдът е поразен с безпилотни летателни апарати в района на надстройката, предаде maritime.bg.

Извадени от строя са всички навигационни системи на построения през 1995 г. контейнеровоз.

Предстои корабът да влезе в Пристанищен терминал Варна – Запад, за да разтовари част превозваните на борда контейнери.

След това плавателният съд ще влезе за ремонт във варненско кораборемонтно предприятие.

В момента влач SANMAR XII посрещна плавателния съд. На борда на U STORK се качи и пилот от Пилотска станция – Варна.

Maritime.bg припомня, че в началото на месеца поразеният при удар с БПЛА контейнеровоз „La Galite“ влезе за ремонт в КРЗ Одесос.

U STORK е построен през 1995 г. Корабът плава под флага на Панама. Съдът има дължина 101 м., широчина 18.2 м. и дедуейт 5291 т. Базирани в Португалия компании са собственик и мениджър на контейнеровоза.

Редактор "Екип на Петел",

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