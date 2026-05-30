Ударен от дрон кораб пристигна във Варна

Кадър Марин трафик

Поразен от дронове контейнеровоз пристигна във Варна

Плаващият под флага на Панама контейнеровоз LA GALITE (IMO: 9244192) е поразен с безпилотни летателни апарати (UAV) във водите на Черно море. Той е един от трите плавателни съда, станали обект на нападения край Украйна в последните няколко дни. Руските удари срещу търговски кораби дойдоха на фона на украински нападения с безпилотни морски дронове-камикадзе срещу търговски кораби в ИИЗ на Република Турция, предаде maritime.bg

По информация на Maritime.bg няма пострадали моряци от екипажа на построения през 2002 г. контейнеровоз. Той е поразен в кърмовата част и в областта на надстройката. Унищожена е спасителната лодка на менажирания от португалска компания кораб.

LA GALITE ще разтовари контейнери в Пристанищен терминал Варна – Запад, преди да се насочи към кораборемонтен завод.

