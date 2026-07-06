Ударена е рафинерията в Омск

Кадър Х

Украинските мониторингови Telegram канали Exilenova+ и Supernova+ първи съобщиха за атака на украинските въоръжени сили (ВСУ) срещу Омската нефтенова рафинерия, пише Настоящее время, предаде OFFnews.bg

Тази информация не е официално потвърдена, но в мрежата вече има десетки видеа и снимки.

По-рано губернаторът на Омска област Виталий Хоценко предупреди жителите за заплахата от дронове, след което написа, че силите за противовъздушна отбрана са свалили украински дронове и че последствията от атаката се разследват.

Омската нефтенова рафинерия е една от най-големите в Русия. Заводът е част от „Газпром нефт“. На уебсайта на компанията се посочва, че това е една от най-модерните нефтопреработвателни предприятия в страната. Намира се на повече от 2500 километра от границата с Украйна и това е първият път, когато украинските въоръжени сили я атакуват от началото на пълномащабното нахлуване в Русия.

Според украински специалисти ударът срещу мегапредприятието е извършен с модернизирани дронове FP-1.

Редактор "Екип на Петел",

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