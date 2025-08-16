Удари със стол и 10 прободни рани с нож: Българка е в болница в Гърция

Снимка: Пиксабей

45-годишна българка, живееща на гръцкия остров Крит, е приета в болница в Ханя, след като е получила множество удари по тялото и 10 прободни рани, съобщава bTV.

Ударите са били нанесени със стол. Според полицията, извършителят е нейният партньор – 56-годишен мъж, който е арестуван. Той също е от България и е с регистрации за домашно насилие.

Жената е отказала да бъде настанена на безопасно място, както ѝ е било предложено. Тя остава в болницата за лечение поради тежестта на нараняванията си.

Според известните до момента данни, двойката е имала разгорещен спор през нощта.

56-годишният мъж я е удрял по тялото със стол, а в опит да избяга, тя е излязла от къщата и се е опитала да се скрие в автомобил.

Предполагаемият извършител обаче я е настигнал, влязъл е в колата и я е намушкал многократно с нож.

Полицията е била уведомена. Мъжът, за когото и по-рано е имало сигнали за домашно насилие, е арестуван.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!