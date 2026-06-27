Удариха Никола Цолов в първата обиколка на Гран при на Австрия

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Никола Цолов беше ударен от Джошуа Дюрксенна завой 3 още в първата обиколка на пистата "Ред Бул Ринг" край Шпилберг, Австрия. В сблъсъка бяха замесени и още няколко автомобила. Оливер Гьоте беше завъртян вследствие на верижната реакция, Дино Беганович също понесе щети по болида си, а за Емерсон Фитипалди надпреварата приключи окончателно.

Никола Цолов за щастие успя да оцелее и остана в състезанието, съобщава Gong.bg.

Стартът от осма позиция дава отличен шанс на 19-годишния пилот на "Кампос Рейсинг" да влезе в битката за предните места и да прибави ценни точки към актива си. Пистата в Австрия предлага добри възможности за изпреварване, особено в зоните за спиране след дългите прави, което обещава много екшън от самото начало.

Българинът вече доказа през сезона, че притежава необходимото хладнокръвие и агресия в състезателно темпо, за да си проправя път напред.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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