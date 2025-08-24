Удариха автобус от градския транспорт във Варна, шофьорът избяга

кадри: Bogdan Bogdanov, Виждам те КАТ - ВАРНА

Неприятна ситуация, но за радост без пострадали тази сутрин във Варна.

Автобус от градския транспорт е бил ударен от лек автомобил, а след инцидента шофьорът на колата бяга от мястото.

Това става ясно от сигнал в социалните мрежи.

Там има качено и видео от самия автобус.

Ситуацията се разиграва в района на "Боровец", става ясно от клипчето.

От него се вижда и бързата реакция на шофьора, който след инцидента първо пита дали всички са добре, а след това спира автобуса,за да подаде сигнал на компетентните органи.

