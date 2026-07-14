Удариха с ракети три танкера в Ормузкия проток, има загинал моряк

Снимка Булфото, илюстративна

Удариха два танкера на Обединените арабски емирства (ОАЕ) и още един танкер в Ормузкия проток край бреговете на Оман, и един моряк загина, съобщи Ройтерс.

Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи снощи, че два танкера са били ударени от ирански ракети в Ормузкия проток в териториалните води на Оман, информира БТА. Загинал е един член на екипажа на единия от танкерите, индийски гражданин, а още осем са били ранени. На борда и на двата танкера е избухнал пожар, който е бил поставен под контрол.

ОАЕ осъди атаката и я определи като сериозно нарушение на международното право.

Агенцията за морски търговски операции на Великобритания (UKMTO) съобщи днес, че танкер е бил ударен от снаряд с неизяснен произход на 40 морски мили североизточно от оманския град Калхат. Няма пострадали сред екипажа.

Тази нощ САЩ започнаха да нанасят удари срещу Иран за трети пореден ден, след като миналия вторник Иран започна да атакува кораби, които преминават през протока.

Американският президент Доналд Тръмп каза пред репортери, че ударите срещу Иран са насочени срещу военните му способности в Ормузкия проток. Същевременно Тръмп заяви, че не е решил, че не може да бъде постигната договореност с Техеран чрез преговори.

Той каза още, че е възможно ирански дронове да се намират в Куба.

Освен това Тръмп е изпратил формално уведомление до Конгреса, че военните действия с Иран са били възобновени на 7 юли – акт, който според правителството на Тръмп отваря нов 60-дневен прозорец за използване на военна сила без одобрението на Конгреса.

Редактор "Екип на Петел",

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