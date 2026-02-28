реклама

Ударите в Иран започнаха: Експлозии в столицата

28.02.2026 / 08:40 0

Кадър Х

Министърът на отбраната на Израел заяви, че Израел е нанесъл превантивен удар срещу Иран с цел да отстрани заплахи за държавата. Очаква се в близко време атака с дронове и ракети у Израел, предаде Сега.

Министърът на отбраната Израел Кац обяви специално извънредно положение в цялата страна и призова гражданите да следват указанията на Командването на вътрешния фронт и да останат в защитени зони.

Държавната тв и радиокомпания на Иран съобщи, че в Техеран са чути три експлозии.

Американският президент Доналд Тръмп е недоволен от вчерашните преговори с Иран.

Според него Техеран отказва да даде „правилния“ отговор на ключовото изискване на Вашингтон.

„Ние не сме доволни от преговорите. Те просто не искат да произнесат ключовите думи: ние няма да имаме ядрено оръжие. Те трябва да кажат: ние няма да имаме ядрено оръжие. И просто не могат да стигнат дотам. Искат малко да обогатяват. Не ви е нужно обогатяване, когато имате толкова много петрол. Така че не съм доволен от преговорите“, заяви президентът на САЩ.

