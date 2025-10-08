Уейз пуска нова функция, която всички искаха

Кадър Уейз

Колко пъти сте искали да съобщите за дупка, катастрофа или паднал клон на пътя, но сте се отказвали, защото… шофирате? Waze най-после реши този проблем – и то с изкуствен интелект.

Почти година след като я обяви, компанията пуска Conversational Report – функция, която ви позволява да докладвате пътни инциденти само с гласа си. Без менюта, без докосвания, без да рискувате да изпуснете завоя, пише digital.bg

Да говориш с Waze, а не да натискаш бутони

Идеята зад Conversational Report е проста, но гениална – използвате естествен език, за да кажете какво виждате на пътя. Например: „Waze, има катастрофа на Околовръстното“ или „Паднало дърво на лентата вдясно“.

Това е крачка към по-интелигентно взаимодействие между шофьора и навигацията – логично продължение на тенденцията да заменяме ръчните команди с гласови, които са не само по-удобни, но и много по-безопасни.

Технически, системата използва разпознаване на естествен език (Natural Language Processing, NLP) – технология, която позволява на машината да разбира контекста и смисъла на казаното, а не просто отделни думи. Това е същият принцип, който стои зад асистенти като Siri, Alexa или Gemini.

Добра идея, но с малко „ако“

Функцията в моомента се разпространява ограничено – основно за потребители на iOS в САЩ и Обединеното кралство, според публикации в Reddit. А скоростта, с която Waze я пуска, е… да кажем, в духа на българските пътища – бавно и с дупки.

Още в https://digital.bg/waze-naj-nakraya-puska-funkcziyata-koyato-sthe-vi-spasi-ot-pipane-po-displeya-zad-volana/

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!