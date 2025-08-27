Уейз пусна нови функции

Кадър Waze

Предстои ви пътуване с кола из страната за уикенда или пък отивате на почивка в Гърция (сезонът там продължава до към края на септември и все още имате време)? Или пък се налага да прекосите целия град, за да стигнете до работното ви място или да свършите бърза работа?

В същия момент не обичате да попадате на патрулни коли, камери за скорост, ремонтни дейности или пътни инциденти. За целта изпозлвате апликацията за мобилни устройства (с интеграция за повечето автомобили) Waze, предаде Money.bg.

Освен основната си функция да навигира по време на шофиране, приложението дава информация за инциденти на пътя, както и може би най-използваната му (поне в България) функция - известия за полиция.

Отличаващото Waze от останалите подобни платформи, включително тази на компанията майка Google (придобива го през 2013 г.), е възможността потребителите сами да посочат за събитие на пътя в реално време. Приложението позволява да се посочи точно какъв вид инцидент се е случил на пътя или къде има патрулка или мобилен радар.

Новостите

След скорошната му актуализация потребителите имат избор от видовете камери, за които да получават известия. Сега те са 12 вида и включват както мобилна за скорост, така и такива, които "дебнат" за използване на колан или мобилен телефон.

Промяната, включващата пътните инциденти, позволява възможността ползвателите на Waze да известяват останалите за по-специфични такива на пътя.

При маршрутите също има промени. Сега мобилната апликация ще ни показва предпочитаните от нас за достигане на често задавани дестинации като офиса или дома, например. Тези маршрути ще са обозначени с иконка на сърце. Това ще дава възможност по-лесно да бъдат избирани за предвижване.

Ако в течение на настоящия ни маршрут има настъпил инцидент, който увеличава времето за придвижване, приложението ще ни показва това на другите варианти, ако вече те са по-бързи.

