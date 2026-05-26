Уикенд: Дара става милионерка заслужено

Булфото

Дара, която и досега печелеше добре, защото получаваше по десетина хил. евро хонорари, ще стане една от най-богатите български поп звезди. Може би финансово ще отстъпва единствено на великата Лили Иванова. Дара се очертава да се превърне в милионерка в следващите няколко години.

Този безпрецедентен материален възход е директно следствие от нейната историческа победа на престижния международен конкурс "Евровизия" с песента "Бангаранга".

Въпреки че самият конкурс по традиция не носи директни парични награди, той осигурява мащабна глобална платформа, която моментално трансформира моралния триумф в изключително сериозни финансови дивиденти, отчита "Уикенд".

Основен двигател на тези бъдещи милиони е светкавичното стартиране на международна търговия с мърчандайзинг продукти, носещи нейния лик и името на хита й.

В Съединените щати веднага е пусната цяла серия от стоки като маркови суитшърти, тениски, чаши и пазарски чанти, които се продават в масов тираж. Тъй като изпълнителката е официално вписана сред авторите на парчето, тя има пълното право на сериозен процент от продажбите за авторски права. Паралелно с това българският пазар също се наводнява с тематични артикули, включително характерните за визията й цветни кичури за коса.

Освен приходите от търговски стоки, победата катапултира и преките хонорари на певицата за единични концертни участия до рекордни за родната поп сцена нива. Музикални експерти предричат, че минималната сума за нейно едночасово появяване на сцена вече ще започва от 20, дори 30 хиляди евро.

Към това се добавят и мащабни рекламни договори с международни компании за цяла Европа, които тепърва започват да валят към 27-годишната варненка. Очаква се тя да стане рекламно лице на разнообразни брандове, което ще увеличи съдържанието на банковите й сметки в пъти.

Всички тези глобални предложения обаче ще преминават през строгата цедка на нейния официален продуцент Саня Армутлиева и компанията "Вирджиния рекърдс". Двете заедно ще преценяват кои договори от най-големите световни музикални гиганти да бъдат приети и кои отхвърлени, тъй като мениджмънтът държи ексклузивните права над кариерата й.

В крайна сметка бъдещето на Дара на световния връх зависи от умишлени бизнес ходове и постоянна работа, за да не остане победата просто един изолиран звезден миг. Този огромен професионален успех е подплатен и от силна лична подкрепа в лицето на нейния съпруг д-р Ервин Иванов, който я е мотивирал да не се отказва в моменти на криза.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!