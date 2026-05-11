Уикенд: Продават хижа "Петрохан" и къщата на Калушев на морето

Кадър Нова тв

Зловещата хижа "Петрохан" също се продава - цената е 1 милион евро

Къщата в село Българи и печалната хижа „Петрохан“ вече са обявени за продажба от майката на лама Ивайло Калушев. Макар че хижата е обгърната със зловеща слава след тройното самоубийство на Ивайло Иванов - Ивей, Дечо Василев и Пламен Статев, към нея проявявали сериозен интерес от Българския туристически съюз /БТС/, тъй като имотът е ключова спирка по маршрута Ком - Емине, пише в. „Уикенд“.

До този момент обаче преговори не са водени. Говори се, че цената на имота е 1 милион евро.

Хижата бе придобита от Ивайло Калушев през 2020 година от бащата на някогашната депутатка от ГЕРБ Искра Фидосова - Фидос Искренов. Според документите ламата е платил едва 90 000 лева за огромната сграда, която е масивна, електрифицирана, водоснабдена, има цели 76 спални места със собствени санитарни възли и бани, ресторант и кафе-аперитив, прилежаща към хижата постройка и паркинг за 20 автомобила.

