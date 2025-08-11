Уикенд: Ралица Паскалева се омъжила тайно в "Игри на волята"

Кадър Нова тв

Ралица Паскалева се е омъжила тайно. Това става ясно от снимка, на която актрисата и водеща на риалитито на Нова тв „Игри на волята” показва близък план на венчалната си халка. Фотоси от сватбата не е споделила, но се говори, че е била на морето, в тесен кръг от близки и приятели на звездата и нейния любим – волейболистът Теодор Салпаров, пише Уикенд.

Красивата водеща на „Игрите” е сгодена за Салпаров от години, но винаги е твърдяла, че не бърза със сватбата. Явно специалният момент е дошъл това лято. Ралица показа в социалните мрежи няколко кадъра от фотосесия, която й е правила сватбената фотографка Ганка Михайлова. Особено силно впечатление прави една от снимките – близък план на дясната ръка на актрисата, на който съвсем ясно се вижда нейната венчална халка. Такава снимки няма как да е случайна.

