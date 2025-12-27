Уикенд: Румен Гайтански Вълка напуска България

Булфото

Румен Гайтански – Вълка, един от знаковите бизнесмени на прехода, е решил да се пенсионира на 68-годишна възраст и да заминава за живее в Швейцария, където ще харчи богатството си и ще си гледа старините, пише в. „Уикенд“, като се позовава на информация от приближени до митичния баровец.

Според източниците Гайтански вече дори е напуснал България и трайно се е установил в Базел, където притежава просторно имение. През последните няколко месеца Румен Вълка ударно разпродава бизнес активите си в България, а според осведомени дългогодишният бос на боклука в София преговаря с мастит хазартен бос за продажба на къпалнята „Мария Луиза“ в Борисовата градина.

