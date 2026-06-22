Уикипедия няма да допуска изкуствен интелект да редактира статии

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Уикипедия не вярва достатъчно на изкуствения интелект, за да му позволи да участва пряко в редактирането на статии в платформата, заяви съоснователят ѝ Джими Уейлс пред АФП.

Проблемът с т.нар. „халюцинации“ на изкуствения интелект, при които измислена информация се представя уверено като факт, е намалял при по-новите модели, но остава „много, много сериозен“, каза Уейлс в кулоарите на събитие за климатични действия в Лондон, посочва bTV.

Той добави, че AI агенти все пак могат да бъдат полезни, като насочват милионната общност от редактори на Уикипедия към по-нишови новини, които иначе биха останали незабелязани.

„Не бихме му позволили да редактира директно, защото не може да му се има достатъчно доверие“, каза той.

В същото време платформите с изкуствен интелект разчитат на съдържанието на Уикипедия, за да отговарят на въпросите на потребителите.

Това е допринесло за общ ръст на посещенията на сайта от AI ботове, докато човешкият трафик е намалял с 8%.

Уейлс, който е член на настоятелството на фондация „Уикимедия“, управляваща Уикипедия, определи спада в човешкия трафик като „значим“, но „не катастрофален“ за онлайн енциклопедията, която е сред 10-те най-посещавани сайта в света.

Създаден през 2001 г., сайтът разчита на дарения от потребители, така че бизнес моделът му не зависи пряко от трафика.

Уейлс призова AI компаниите да „плащат справедливия си дял“, защото „да ни заливат с милиони заявки струва реални пари“ за поддръжката на сървърите.

Уикипедия вече е постигнала „много успешни“ споразумения с няколко технологични гиганта, заяви основателят.

„Започваме да блокираме онези, които не се държат коректно, но ще видим как ще се развие това“, казва Уейлс.

Редактор "Екип на Петел",

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