"Уимбълдън" изпрати Григор на крака и с овации

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Отдадоха дължимото на най-успешния ни състезател на корта, след като показа, че връща силата си. Григор Димитров отпадна от "Уимбълдън" след маратонски мач срещу представителя на домакините Артър Фери.



Въпреки поражението най-добрият ни тенисист си тръгна като герой от централния корт на "Ол Инглънд Клъб". Не само заради вдъхновяващата си игра, а защото бе на топ ниво само година, след като мнозина го отписаха за голям тенис.

"Уимбълдън" 2026 беше турнирът, на който Григор се завърна и показа, че контузията и лошите моменти вече са в миналото, пише Блиц.

Гришо получи овации не само от съперника си и феновете, които се изправиха на крака, за да го изпратят, но и от легенди като Били Джийн Кинг и Роджър Федерер, присъстващи на трибуните.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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