Уимбълдън вдига забраната за руски и беларуски играчи

снимка: Cmglee, Уикипедия

Организаторите на "Уимбълдън" обявиха, че отменят забраната за участие на руски и беларуски тенисисти в турнира. На представителите на тези страни ще бъде забранено да изразяват подкрепа за правителствата на своите страни. Освен това санкцията ще остане за спортисти, които получават финансиране от държавата.



"Беше невероятно трудно решение. Смятаме, че предвид всички фактори, това са най-подходящите условия за домакинство на турнира тази година. Благодарни сме за подкрепата на правителството, тъй като ние и други заинтересовани тенис организации разгледахме този сложен проблем и се споразумяхме за условия, които вярваме, че са изпълними", каза Иън Хюит, президент на All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC).



Преди това руските и беларуските тенисисти имаха право да участват в турнири на ATP и WTA с неутрален статут във всички страни с изключение на Обединеното кралство, предава Днес бг.



През 2022 г., след като представителите на Русия и Беларус не бяха допуснати до Уимбълдън в ATP и WTA, те решиха да не дават рейтинг точки на участниците в този турнир от Големия шлем. ATP и WTA също глобиха All England Lawn Tennis Club и UK Lawn Tennis and Croquet Association с 1 милион долара за изключване на руснаци и беларуси от състезания в Лондон, Ийстбърн, Нотингам и Бирмингам.



Преди това руските и беларуските тенисисти имаха право да участват в турнири на ATP и WTA с неутрален статут.







