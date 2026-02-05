Уиткоф с добри новини от преговорите в Абу Даби

Кадър Youtube

По време на преговорите в Абу Даби делегациите на Украйна, Русия и САЩ постигнаха споразумение за размяна на 314 затворници. Това е първата такава размяна за пет месеца, съобщава специалният представител на президента на САЩ Стив Уиткоф в социалната мрежа Х.

"Този резултат беше постигнат благодарение на подробни и продуктивни мирни преговори. Въпреки че предстои още много работа, такива стъпки показват, че постоянното дипломатическо взаимодействие дава осезаеми резултати и насърчава усилията за прекратяване на войната в Украйна“, написа специалният пратеник на САЩ.

По неговите думи, обсъжданията по процеса на размяна на пленници ще продължат и в следващите седмици се очаква допълнителен напредък, посочва Фокус.

Уиткоф благодари на Обединените арабски емирства за провеждането на тристранните преговори, както и на президента на САЩ Доналд Тръмп за "неговото лидерство, което направи тази сделка възможна“.

