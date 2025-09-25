"Уиз Ер" дава безплатни полети

Кадър Уиз Ер

Wizz Air празнува първата годишнина на своята програма

за членство WIZZ All You Can Fly.

От днес всички настоящи членове, които подновят членството си WIZZ All You Can Fly,

ще получат първия си полет безплатно, като специален знак на благодарност, че

продължават да летят с ултранискотарифния превозвач.

Членството, на цена от €499, дава на пътниците достъп до 780 маршрута в 53

държави в мрежата на Wizz Air и позволява множество резервации в рамките на 12-

месечен период.

Годишното членство осигурява на любителите на спонтанните пътувания достъп до

полети в цялата мрежа на Wizz Air срещу повтаряща се такса за резервация от само

€9,99. Това им дава възможност да летят и да откриват нови места, като спестяват

спрямо стандартните цени на билетите.

За да се възползват от своя безплатен полет, хората, които подновят членството си,

трябва да се уверят, че методите им на плащане в акаунта WIZZ All You Can Fly са

актуални. Полетите могат да се закупуват в интервал от 72 до 3 часа преди

заминаване и са в зависимост от дневната наличност.

